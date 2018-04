Hollowpoint mixt klassische 2D-Shooter mit moderner Optik

Hollowpoint ist ein Spiel, das 2D-Jump'n'Run mit rasender Action verbindet, und wir sprachen mit Dave Roberts, dem Creative Director von Red Kite Games in London, über die interessante Mischung aus 2D und 3D und woher die Idee für diesen Ansatz stammt. "Nun, ich denke, für uns ist es etwas wie [...] die klassischen Elemente von 2D-Shootern und so ziemlich alles zu nehmen und sie auf das zu bringen, was ein Shooter ist. Und ich denke, wenn wir diese verschiedenen Perspektiven nehmen, können wir wirklich die Intensität dieses Shooter-Aktion haben, aber dann hast du eine 3D-Welt, mit der du interagieren kannst. Das Wichtigste, was wir tun wollen - einfach nur Spaß am Spielen haben, aber mit der Optik, die die Spieler von einem großen Titel erwarten." Glaubt ihr, dass diese Mischung von Elementen für Hollowpoint funktioniert?