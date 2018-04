Golden Mushroom will Remaster von Glover 2 für Nintendo Switch

Glover ist ein animierter Handschuh, der vor langer Zeit auf dem Nintendo 64 die Welt gerettet hat. Eine Fortsetzung war in Entwicklung für N64, Playstation und Sega Dreamcast, wurde aber vor der Beendigung der Arbeiten eingefroren. Das deutsche Golden Mushroom Studio ist nun in Gesprächen mit Piko Interactive, dem Inhaber der alten Infogrames-Marke, um das Spiel exklusiv auf Nintendo Switch zu bringen und natürlich dabei zu verbessern. In den letzten Tagen war das Unternehmen sehr aktiv auf Twitter, um die neue Version von Glover 2 für den eShop anzukündigen. Dieses Spiel bietet Multiplayer-Gameplay und unterstützt HD-Grafik, ein paar Steuerungsschemata und orchestrierten Soundtrack, sagen sie. Aber das Spiel ist noch nicht offiziell bestätigt, sie haben auf Reddit zugegeben, dass Piko Interactive den Lizenzvertrag noch nicht akzeptiert hat.