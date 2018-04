Little Witch Academia: Chamber of Time hat einen festen Veröffentlichungstermin: Das Action-RPG-Beat'em up erscheint am 15. Mai 2018 für PS4 und PC. Playstation-Vorbesteller kriegen das exklusive Shoot'em-up-Minispiel „Magic Knight Grand Charion", wenn sie Little Witch Academia: Chamber of Time im Playstation Store kaufen. Ab sofort ist das Spiel im Playstation Network vorbestellbar.