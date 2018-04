Epic schießt Lenkrakete in Fortnite aus dem Spiel

Epic Games hat in einem Reddit-Post bestätigt, dass die Lenkrakete aka Guided Missile bis auf weiteres komplett aus Fortnite verbannt wird. Eine Menge Fans freuen sich darüber, die Sache wurde bereits einige Zeit kontrovers diskutiert. Es ging natürlich darum, dass die Lenkrakete als zu mächtig angesehen wurde. Das Fan-Feedback wurde nun als Grundlage zum Rausschmeißen der Waffe genommen. Die war zuletzt ohnehin schon deaktiviert, nachdem Epic via Update an deren Balancing geschraubt hatte, dabei aber die Animation kaputt verbessert hatte. Und: Seid ihr glücklich darüber?