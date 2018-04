Microsoft schnappt sich Tomb Raider-Neuerfinder Darrell Gallagher, um ihn ihn die Xbox-Gamessparte zu integrieren. Er tritt dem Führungskräftereigen im Microsoft Studios Executive Leadership Team bei, wie Matt Booty via Twitter schrieb. Auf der E3 soll Gallagher seinen ersten großen Auftritt haben. Gallagher ist bekannt dafür, den erfolgreichen Reboot von Tomb Raider verantwortet zu haben für Crystal Dynamics als Director. Den Posten gab er im Dezember 2015 ab, um als Senior Vice President und Head of Development bei Activision zu arbeiten. Von dort aus ging es nun weiter zu Microsoft. Mal schauen, welche Marke er dort wiederbeleben soll. Was denkt ihr?