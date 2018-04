Gerücht: Battle Royale-Modus für Call of Duty: Black Ops 4

Das am 12. Oktober 2018 erscheinende Call of Duty: Black Ops 4 kriegt offenbar einen Battle-Royale-Modus. Das berichtet CharlieIntel. Activision hat dem Bericht zufolge Raven Software, das sonst nur unterstützend tätige Studio, mit der Entwicklung des Battle Royale beauftragt.

Doch das ist nicht alles an Gerüchten: Offenbar wird ein traditioneller Singleplayer-Modus nicht mehr Teil von Call of Duty: Black Ops 4 sein, wie Polygon schreibt. Es soll ein ähnliches Konzept wie bei Battlefield 1 umgesetzt werden. Wir dürfen dem Bericht zufolge also unabhängig voneinander erzählte Kapitel erwarten, in denen kurze Gefechte und Herausforderungen absolviert werden. CharlieIntel schreibt derweil, dass der Solomodus komplett abgeschafft wurde.

Am 17. Mai wissen wir mehr, dann werden alle Details auf einem großen Event in den USA enthüllt.