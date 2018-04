Playstation Wireless Gold Headset im Quick Look bei GRTV

Magnus und Dóri schauen sich das neuste hauseigene Wireless-Headset von Sony für die Playstation 4 im Quick Look auf GRTV an. Das Playstation Wireless Gold Headset bietet für aktuell knapp 100 Euro ein auf die Bedürfnisse von PSVR-Nutzern ausgelegtes Headset. Es feuert 7.1 Virtual Surround Sound aus den 40-mm-Lautsprechertreiber, zwei versteckte Multi-Position-Noise-Cancelling-Mikrofone sorgen für einen kristallklaren Sprachchat, während integrierte Lautstärkeregler und Mikrofon-Stummschalter für die Feinabstimmung der Sprachkommandos sorgen. Das Headset ist mit PS4 - und PS4 Pro-Konsolen sowie PC und Mac kompatibel. Schaut euch den Clip an.