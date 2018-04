Dark Souls: Remastered für Switch auf Sommer verschoben

Die Veröffentlichung von Dark Souls: Remastered für Nintendo Switch ist auf Sommer 2018 verschoben. Das hat Bandai Namco bestätigt. Die Portierung sollte ursprünglich am 25. Mai veröffentlich werden, gemeinsam mit den Fassungen für PS4 und Xbox One. Die sind beide von der Verschiebung nicht betroffen. Der "Solaire of Astora"-Amiibo allerdings erscheint auch erst später, vermutlich dann gemeinsam mit dem Switch-Remaster zu einem noch ungenannten neuen Termin.