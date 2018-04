Casey Hudson diskutiert Anthem-Vision von Bioware nach Andromeda-Fail

Casey Hudson, aktuell General Manager bei Bioware und früherer Produzent und Regisseur von Star Wars: Knights of the Old Republic and der Mass Effect-Trilogy, hat einen neuen Blog gestartet, um zu zeigen, was Bioware vor dem Launch von Anthem macht. Das Spiel wird seiner Meinung nach "anders als alles, was ihr je gespielt habt, aber wenn wir es richtig machen, wird es sich sehr deutlich nach Bioware anfühlen."</em>

Es ist offenkundig, dass Bioware nach dem Scheitern von Mass Effect: Andromeda letztendlich ins Straucheln geraten war. Keinen Story-DLC abzuliefern war sowohl für Fans als auch für Entwickler frustrierend. Aber es scheint, dass Bioware all diese Frustration auf sich nimmt und sie als Treibstoff für ihre Arbeit an Anthem verwendet und aus den Fehlern lernt, die sie mit Andromeda gemacht haben.

Hudson schreibt dazu: "Diese Erfahrung wurde schließlich zu einem entscheidenden Moment bei der Neuausrichtung der Mission von Bioware. Wir müssen die Spieler mit neuen Erfahrungen und Innovationen begeistern, aber wir müssen uns auf die Bedeutung der Welt, des Charakters und der Storytelling-Elemente konzentrieren, die die Spieler von unseren Spielen erwarten. Und unsere Spiele müssen so gestaltet sein, dass sie weiterhin neue Geschichten und Erfahrungen liefern, in einer ständigen Beziehung zu den Spielern in den Welten, die wir gemeinsam entwickeln."