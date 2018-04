Dead by Daylight ist "reichhaltiger als je zuvor"

Trotz regelmäßiger Content-Drops, darunter einige, die auf berühmten Horror-Franchisen basieren, hat uns Mathieu Côté von Behaviour Interactive während der PAX East "geärgert", indem er uns erzählte, dass das Studio "so viel mehr zu Dead by Daylight" in der Pipeline habe. "Wir haben so viel mehr Inhalt hinzugefügt und Dinge repariert und Features und Mechaniken hinzugefügt, die am Anfang benötigt wurden, und es kostet immer noch zwanzig Dollar", erklärte Côté, als er über alles sprach, was das Spiel in den fast zwei Jahren seit seiner Einführung auf dem PC gemacht hat. "Ich meine, wir haben mehr Inhalt und DLC hinzugefügt, aber selbst wenn du es nicht kaufst, bedeutet es, dass du so viele weitere Charaktere hast, so viele Killer, die kommen und dich töten können. Das Spiel ist reichhaltiger als je zuvor."

Der Erfolg von Dead by Daylight, das laut Côté heute mehr Spieler als je zuvor hat, bedeutet nicht, dass das Studio eine Fortsetzung anstrebt: "Es gibt keinen Grund für uns, uns ablenken zu lassen, indem wir versuchen, von vorne anzufangen [....] Das ist gut. Wir werden es weiter verbessern", sagte er uns. Zwar gibt also keine Anzeichen für eine Fortsetzung von Dead by Daylight, aber das Studio arbeitet an einem neuen Spiel. Deathgarden wurde Anfang dieses Monats angekündigt - und wir haben den Ankündigungstrailer unten noch mal eingefügt. Man wird sehen: Behaviour will weiter asymmetrische Mehrspieler- und Action-Horrorspiele erforschen. Gut so!