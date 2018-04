Beautifun Games haben die Veröffentlichung von Professor Lupo and his Horrible Pets für Nintendo Switch bestätigt. Bisher sollte das Spiel "nur" für PC veröffentlicht werden im Herbst 2018. Das Game ist ein Puzzle-Adventure, in dem wir als Praktikant des Wissenschaftlers einen Weg von einem mit schlimmen Tieren infizierten Raumschiff finden sollen. Denn leider sind des Professors Haustieren nach einem dummen Unfall nun gar nicht mehr ganz so kuschelig wie davor...