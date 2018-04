Konami hat neues Castlevania offiziell angekündigt

Konami hat ein neues Castlevania offiziell angekündigt... allerdings müssen wir den aufstürmenden Jubel gleich wieder dämpfen, denn bei Castlevania: Grimoire of Souls handelt sich um ein Werk, das "nur" für iOS veröffentlicht wird. Und vorerst nur in Japan. Immer gibt es eine Closed Beta, für die man sich (mit den nötigen Sprachkenttnissen) hier anmelden kann. Konami zufolge ist das Spiel in einer Zukunft angesiedelt, in der Dracula vollständig zerstört wurde und Frieden herrscht. Aber jemand will diesen Frieden stören, indem er die Hauptfigur des Spiels Genya Arikado auf eine lange und gefährliche Reise schickt, voll von Feinden und Geheimnissen. Castlevania: Grimoire of Souls bietet Kämpfe für bis zu vier Spieler, globale Echtzeit-Kooperation, einen 4v4-Wettbewerbsmodus sowie Musik aus früheren Castlevania-Spielen.