Nexon kündigt Maple Story 2 offiziell an

Nexon America, die amerikanische Tochtergesellschaft von Nexon, hat offiziell das MMORPG Maple Story 2 angekündigt. Es spielt im ursprünglichen Universum von Maple Story, wo seit 2007 mehr als 273 Millionen Charaktere erstellt wurden. "Maple Story 2 ist eines der kreativsten und anpassbarsten MMORPG auf dem Markt", verspricht Nexon. Es implementiere eine Reihe von Charakteroptionen, ein brandneues Progressions- und Wachstumssystem und Weltentwicklungswerkzeuge, die das MMORPG-Genre "neu definieren, indem sie den Spielern die Möglichkeit geben, alles anzupassen."

Von Outfits, Ausrüstung, Häusern und mehr können sich die Spieler mit nahezu grenzenloser Kreativität ausdrücken und ihre eigenen Abenteuer gestalten, die es so noch nie gegeben hat. Fans können sich nun auf eine epische Reise begeben und in spannenden Bosskämpfen bekannte und neue Feinde erobern. Die Spieler können auf Quests gehen, sich in Städten treffen, Minispiele spielen und besondere saisonale Ereignisse entdecken.

Eine offene Beta startet am 9. Mai für PC. Wer mitmachen mag, registriert sich hier.