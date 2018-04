Full-Motion-Video-Krimi Late Shift Ende April für Nintendo Switch

Wales Interactive hat bestätigt, dass Late Shift am 26. April 2018 für 12.99 Euro als Download für Nintendo Switch im eShop verfügbar sein wird. Late Shift ist ein Full-Motion-Video-Krimi mit verzweigten Handlungssträngen. Nachdem er in den Raub eines lukrativen Auktionshauses gezwungen wurde, wird der Mathematikstudent Matt im brutalen Londoner Raubüberfall seine Unschuld beweisen. Die Folgen seiner Handlungen nehmen ihn mit auf eine bösartige und gewalttätige Reise durch die britische Hauptstadt, um dem verdrehten Netz zu entkommen, das der Spieler webt. Unsere Entscheidungen werden von Anfang an bis zum Ende Konsequenzen haben. Eine kleine Entscheidung könnte das gesamte Ergebnis in einem Spiel im eigenen Stil verändern, das zu einer von sieben Schlussfolgerungen führen kann.