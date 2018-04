Neue Open Beta für Naruto to Boruto: Shinobi Striker angekündigt

Nach den ersten Beta Sessions von Naruto to Boruto: Shinobi Striker auf der PS4 kündigt Bandai Namco die nächste Open Beta an. Diese wird von Ende Juli bis Anfang August laufen. Plattformen wurden nicht genannt. Zudem hat Entwickler Soleil zwei neue spielbare Charaktere enthüllt: Sarada und Mitsuki. Sarada passt gut in jedes Vier-Spieler-Team, weil sie ihre Team-Kameraden heilen kann, während sie die Gegner mit der „Uchiha-Shuriken-Formation: Quellsturm" angreift. Mitsuki ist eher ein Charakter für die Verteidigung. Dank seines Eremiten-Modus kann er all seine Fähigkeiten aufrufen, aber zur gleichen Zeit kein Nin-Jutsu anwenden. Zusätzlich zu diesen zwei neuen spielbaren Charakteren wird es einen neuen Meister geben: Boruto. Er bringt den Spielern alles über Nin-Jutsus und geheime Techniken bei. On top gibt's eine neue Stage im modernisierten Konoha. Naruto to Boruto: Shinobi Striker wird 2018 für PS4, Xbox One und PC erhältlich sein.