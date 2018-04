Der Retro-Arcade-Racer Horizon Chase Turbo startet Mitte Mai für PC und PS4. Entwickler Aquiris startet am 15. Mai weltweit die Motoren. Der Multiplayer-Arcade-Racer ist "eine liebevoll gestaltete Hommage an Retro-Klassiker, die in rasanter Kopf-an-Kopf-Action auf rückenschonenden Strecken aus aller Welt gegeneinander antreten". Eine Version für Xbox One und Nintendo Switch soll später erscheinen. Horizon Chase Turbo wird als Download im Playstation Store und auf Steam für rund 20 Euro erhältlich sein.

Das Spiel umweht sofortigen der Benzinduft der Nostalgie mit eingängiger zeitgenössischer Chiptune-Musik, Split-Screen-Multiplayer für bis zu vier Spieler und Retro-Design mit modernem Gameplay. Obwohl es einen tiefen und umfangreichen Einzelspieler-Modus gibt, verwendet Horizon Chase Turbo Split-Screen-Multiplayer-Modi, um ein magisches lokales Multiplayer-Erlebnis zu schaffen. Zum Start gibt's Welttourneekampagne, intensive Turniere, Ausdauer-Herausforderungen und 31 Fahrzeuge auf 109 Strecken, die sich über reale Orte wie China, Japan, Hawaii und mehr erstrecken.