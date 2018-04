Iron Harvest sammelt über 1,5 Millionen US-Dollar via Crownfunding ein

Das Echtzeitstrategiespiel Iron Harvest hat einen sehr erfolgreichen Kickstarter hingelegt und mittlerweile knapp 1,4 Millionen US-Dollar bei Unterstützern eingesammelt, ergänzt von knapp 230.000 US-Dollar aus dem eigenen Store. Das Spiel ist der vierte erfolgreiche Kickstarter von Entwickler King Art, die völlig zu recht sehr stolz sind. Jan Theysen, Creative Director des Indie-Teams, sagte dazu, dass es zwar ein Risiko gewesene sei, im Jahr 2018 nach so viel Geld für eine neue Marke zu fragen bei Unterstützern. Man sei sich aber des starken Produkts bewusst gewesen und der dazu passenden Community - also habe man die Chance ergriffen. Die Veröffentlichung des Spiels ist 2019 für PC, PS4 und Xbox One geplant.