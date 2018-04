Taro: "Wenn Square Enix mir Geld gibt, kreiere ich alles"

Während der PAX East hatten wir Gelegenheit, uns mit Nier: Automata-Macher Yoko Taro zum Interview zu treffen (der allerdings mit seiner Emil-Maske aus dem Spiel unterwegs war) und dem Komponisten Keichi Okabe. Das Gespräch drehte sich um den Erfolg des Spiels und seine Fans sowie um die Arbeit, die in den Soundtrack eingeflossen ist.

Auf die Frage nach der Entscheidung, das Spiel um mehrere Playthroughs herum zu gestalten, hatte Taro folgendes zu sagen. "Als wir dachten, dass wir wollten, dass die Spieler lange Zeit mit unserem Spiel verbringen, waren wir auf die Anzahl der Levels beschränkt, die wir kosten- und budgetgerecht erstellen konnten - und so haben wir uns dieses mehrfache Durchspielen als Designelement ausgedacht, so dass wir eine Umgebung schaffen können, in der man mehrere Male spielen will, aber gleichzeitig die Anzahl der Orte begrenzen konnten, die wir erschaffen mussten. Also basierte es eigentlich auf monetären Fragen." Und er ergänzte: "Es wäre wahrscheinlich ganz anders gewesen mit einem größeren Budget. Als wir das erste Mal über die Konstruktion des Spiels sprachen, war es etwas ganz anderes als das, was Nier: Automata am Ende war."

Natürlich mussten wir noch nach dem Potential für eine Fortsetzung fragen und Taro schien sehr offen für die Idee, obwohl sie in den Händen von Square-Enix liegt. "Wenn Square Enix mir Geld gibt, werde ich alles erschaffen", sagt Taro. "Also denke ich, lass es Square Enix wissen und ich denke, wenn Square Enix es will, werde ich es tun."