Pokémon für Switch soll achte Generation Pokémon einführen

Noch ist Pokemon Switch nur offiziell angekündigt, aber handfeste Informationen zu dem Rollenspiel oder neuen Pokémon gibt es keine. Nun hat die spanische Edition des Official Nintendo Magazine immerhin eine Bestätigung bekommen, dass mit Pokémon Switch die achte Generation Pokémon eingeführt wird. Das ist auf einem Bild von Twitter-User Ahnabella zu sehen. Dort wird auch zitiert, dass The Pokémon Company und Game Freak an einer überraschenden Spielmechanik gearbeitet haben. Hoffentlich gibt's bald offizielle Infos dazu.