Xbox-Boss Phil Spencer gratuliert Sony zu God of War

Ein feiner Zug unter beinharten Konkurrenten: Xbox-Boss Phil Spencer gratuliert Sony zum Erfolg mit God of War. Er schrieb via Twitter: "Gratulation @SonySantaMonica @yosp für die Review-Wertungen und den bevorstehenden Launch von God of War". Phil Spencer gilt schon immer als fairer Sportsmann und echter Gamer - der sicherlich auch das Kratos-Abenteuer mal anspielen wird. Wie gut uns das Game gefallen hat, lest ihr in der Kritik.