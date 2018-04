Mehr Details zum eingestellten Game Rhapsody der Mafia-Macher

Wir haben einen Haufen Details zum eingestellten Projekt Rhapsody der Mafia-Macher von Hangar 13 bekommen. Das Third-Person-Actionspiel sollte Kämpfen und Musik verknüpfen. Kotaku hat nun enthüllt, dass das Spiel den Arbeitstitel Rhapsody hatte.

Das Setting war in den 1980er Jahren in Berlin angelegt, wo wir einen russischen Jude spielten, dessen Eltern in einem sowjetischen Arbeitslager getötet worden waren. Er wurde von Amerikanern gerettet und für die Spionageorganisation Rhapsody rekrutiert. Ein ehemaliger Mitarbeiter des Studios erzählt:

"Es hat viele der Töne getroffen, in denen wir gut waren. Wie Mafia III würde dieses Spiel einen in die Lage eines Menschen versetzen, der von den Menschen um ihn herum als unmenschlich behandelt wurde und hauptsächlich an Rache dachte. Er absolviert Missionen, versucht die Welt zu retten und sich an demjenigen zu rächen, der seine Eltern getötet hat. Und er versucht, sich zwischen dem persönlichen und dem öffentlichen Wohl zu entscheiden."

Laut der Quelle könnte man das Spiel mit den Kingsman-Filmen vergleichen, aber "ohne den wirklich albernen Scheiß". Die Spieler konnten mit einem Spionageauto die Grenze zwischen Ost- und Westdeutschland überqueren, und die Gegenstände für jede Mission mussten auf das beschränkt werden, was man im Auto mitschmuggeln konnte.

Das ursprüngliche Konzept wurde schließlich geändert. Eine Gameplay-Mechanik waren musikalische Hinweise, weil die Hauptfigur Klavier spielen kann. Spieler konnten in einen Detektiv-Modus wechseln. Dies alles wurde nach einem Führungswechsel im Hangar 13 verworfen: Berlin wurde durch San Francisco ersetzt. Die Rolle des Spions wurde durch die eines Superhelden ersetzt. "Und das Konzept war nun, Musik als Waffe zu benutzen, anstatt für Detektivarbeit." Und kurze Zeit später starb das Projekt dann...