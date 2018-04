Epic erwägt über 100 Spieler pro Server in Fortnite

Epic erwägt aktuell, über 100 Spieler pro Server in Fortnite zuzulassen. Aktuell ist bei exakt 100 Spielern Schluss und ein Match startet. Der Vorstoß wird im Official Playstation Magazine von Lead Designer Eric Williamson debattiert. Er persönlich würde das gerne sehen, glaube aber nicht daran, dass die Begrenzung in naher Zukunft aufgehoben werde. Williamson schrieb auch, dass Epic bessere Wege erkunde, die PvP- und PvE-Modi zu integrieren und das Problem der Bedeutsamkeit von Klassen zu umgehen.