Sega kündigte im Rahmen des Sega Fes 2018-Events die Veröffentlichung einige Klassiker für Nintendo Switch an. Unter dem Label Sega Ages sollen im Laufe des Jahres 2018 über 15 Sega-Klassiker im eShop erscheinen. Bisher enthüllt sind Sonic The Hedgehog, Phantasy Star und Thunder Force IV. Im Sommer soll es losgehen, die Arbeiten an den Portierungen übernimmt M2.