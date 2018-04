Letzte Woche berichteten wir, das Billy "King of Kong" Mitchell alle seine Weltrekorde bei Twin Galaxies verloren hat im Zuge einer Schummel-Affäre. Nun hat Mitchell via YouTube eine Antwort serviert. Er behauptet dort weiter, er habe sich an die Regeln gehalten und werde alle Materialien zugänglich machen, die seine Unschuld beweisen. Die Macher von Twin Galaxies haben sich dazu nicht geäußert bisher.