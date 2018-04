Frischer Trailer zu Kingdom Hearts III zeigt Classic Minigames

Ein frischer Trailer zu Kingdom Hearts III zeigt eine Reihe von Classic Minigames, die Sora im Spiel auf einem LCD-Retro-Handheld spielen kann. Der Clip wurde im Rahmen des Kingdom Hearts Union χ[Cross] Dandelion Meeting vorgestellt, einem Fanevent in Kalifornien. Die im Video gezeigten Games heißen Barnyard Battle, The Karnival Kid, Giantland und Musical Farmer. Kingdom Hearts III erscheint 2018 für Playstation 4 und Xbox One.