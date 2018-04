Nintendo bekräftigt Arbeiten an neuer Hardware

"Nintendo arbeitet ständig an Hardware, also haben wir Forschung und Entwicklung betrieben. So können Sie ein neues System irgendwann in der Zukunft sehen." Das sagte Shinya Takahashi gegenüber der BBC. Der Mann muss es wissen, arbeitet er doch als General Manager of the Entertainment Planning& Development Division and Supervisor of the Business Development Division and Development Administration& Support Division. Mehr sagte er dazu allerdings nicht. Warum auch...