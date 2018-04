Thor 3-Regisseur Taika Waititi arbeitet noch an Akira-Kinofilm

Der Thor Ragnarok-Regisseur Taika Waititi arbeitet noch an einem Akira-Kinofilm, der eine LIve-Action-Umsetzung des Manga-Klassikers werden soll. In einem Interview mit Dazed Digital untermauerte Waititi. Er habe das Konzept noch nicht ganz erfasst, wolle aber essentiell die Bücher adaptieren, gerade weil Fans sagen würden, dass man das Material nicht anfassen dürfe. Mal schauen, was 2019 bringt. Dann soll Neo-Tokio ja eigentlich explodieren, wenn man der Manga-Vorlage von Katsuhiro Otomo glauben will. Und wäre eine gute Zeit für den Film!