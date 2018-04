Rabbid Peach singt und tanzt Beyoncés Naughty Girl

Wie bei allen anderen Spielen der Serie gibt uns Just Dance 2018 diverse Anleitungen zum Tanzen und fügt den Songs, die wir tanzen, die Original-Musikvideos hinzu. Aber jetzt gibt's in Just Dance 2018 eine etwas andere Version des Musikvideos von Beyonces "Naughty Girl" aus dem Jahr 2003. Nintendo hat eine alternative Version des Musikvideos für die Nintendo Switch-Version des Spiels veröffentlicht, mit Rabbid Peach aus Mario + Rabbids Kingdom Battle in der Hauptrolle. Es ist, wie zu erwarten, der himmlischer Spaß. Hier ist das Video!