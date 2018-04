Sega enthüllt Mega Drive Mini in Japan

Sega enthüllte am Wochenende einen amtlichen Sega Mega Drive Mini in Japan. Während des japanischen Events "Sega Fes 2018" kündigte Sega die Rückkehr als Konsolenhersteller an - ein bisschen jedenfalls. Die Sonic-Schmiede arbeitet für die Mini-Konsole wieder einmal mit Nintendo zusammen. Die neue Sega-Retrokonsole wird irgendwann im Jahr 2018 landen, dreißig Jahre nach ihrer Entstehung in Japan im Jahr 1988. Wir wissen nicht genau, wann und wo es starten wird, wir wissen nicht, wie viel es kosten wird und wer es produzieren wird, und wir wissen nicht, welche Spiele erscheinen werden oder gar wie viele drauf sind. Einfach gesagt, wir wissen nicht viel.

Was wir wissen ist, dass Sega eine Geschichte der Überarbeitung seiner klassischen Spiele und deren Wiederveröffentlichung schon lange in Arbeit hat, so dass ein Blick auf die Kollektionen, die sie im Laufe der Jahre herausgebracht haben, uns wahrscheinlich einen guten Hinweis darauf geben wird, was wir erwarten sollten. Wir könnten Namen wie Streets of Rage und Echo the Dolphin herumwerfen, aber letztendlich würden wir spekulieren, obwohl wir denken, dass es sicher ist zu sagen, dass ein bestimmter blauer Igel auftauchen wird.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir in den letzten Jahren lizenzierte Mini Mega Drive / Genesis Konsolen von Drittanbietern gesehen haben. Die Technik für den Sega Mega Drive Mini liefert die aucch die Firma AtGames, die seit Jahren Retro-Konsolen im Rahmen eines Sega-Lizenz-Deals veröffentlicht. Im hauseigenen Sega-Konsölchen soll eine "neue und verbesserte" Hardware der Firma zum Einsatz kommen. AtGames hatte übrigens erst letztes Jahr eine Retro-Version des Mega Drives veröffentlicht, das in Deutschland auch in Discounter für 99 Euro verballert wird.