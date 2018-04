Gerücht: Bioshock 4 bei 2K in Arbeit

Einem leckeren Gerücht zufolge ist ein neues Bioshock aka Bioshock 4 bei 2K in Arbeit. Das berichtete Kotaku, die über die Infos stolperten, als sie für einen Artikel über die Entwicklung von Mafia III und dessen Studio Hangar 13 recherchierten. Das Bioshock-Game wird von einem "Top-Secret"-Studio entwickelt, dass sich in unmittelbarer räumlicher Nähe zu Hangar 13 in Kalifornien befindet. Dem Bericht zufolge hat das neue Studio ein kleines Team ausgewählter Entwickler eingestellt, eine Reaktion auf die langwierige und teure Entwicklung von Bioshock Infinite. Dem Kotaku-Text zufolge wollten einige Hangar 13 Entwickler nach dem Start von Mafia III den Job wechseln und zum Bioshock-Team wechseln, aber es wurden lange nicht alle übernommen. Über das noch unangekündigte Projekt mit dem Codenamen Parkside ist nicht viel bekannt, aber das Engagement von 2K für Bioshock wurde bereits erwähnt, wobei CEO Strauss Zelnick es eine "wichtiges Franchise für 2K" nannte. Das dies der Fall ist, besteht eine gute Chance, dass dieser Bericht legitim ist - und wir erwarten weitere Nachrichten mit Interesse.