Star Wars Battlefront II kriegt Ewoks-Jagdmodus und Mikrotransaktionen

Im März hatten EA und Dice Details zum neuen Progressionssystem von Star Wars Battlefront II angekündigt und dass die von vielen verhassten Mikrotransaktionen "irgendwann im April" zurückkehren würden. Jetzt wissen wir, wann wir für kosmetischen Schnickschnack bezahlen können und wie sie uns dazu verleiten wollen, unsere Brieftaschen zu öffnen.

Ab dem 18. April dürfen wir mit echtem Geld neue Skins für spielbare Charaktere kaufen. Außerdem werden mit dem Update mehr als 50 neue Looks hinzugefügt. Einige dieser Skins beinhalten die neuen Endor-Themen-Looks für Han Solo und Leia Organa, die für Kristalle oder In-Game-Credits erworben werden können. Warum? Weil wir den Kampf auch in seiner ganzen Pracht erleben werden, da wir nächste Woche einen neuen, zeitlich begrenzten Modus bekommen.

Ewok Hunt ist so ziemlich das, was du denkst. Ein Team spielt als Ewoks, die Speere, Wisties und andere Fähigkeiten, die wir aus den Filmen und TV-Serien kennen. Das andere Team startet als die besser ausgestatteten Stormtrooper. Es gibt jedoch eine interessante Wendung, da jeder besiegte Sturmtruppe einen Ewok spawnt. Das geht so weiter, bis jeder einzelne Stormtrooper viel kleiner und haariger geworden ist. Oder bis die Truppen des Imperiums lange genug überlebt haben, bis das Extraktionsteam eintrifft. Stell dir vor, der letzte Stormtrooper gegen die Horden von Ewoks zu sein. Gefällt dir das?