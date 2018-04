"Schweren Herzens" sagt THQ Nordic die Teilnahme an der E3 2018 ab. Alle "fantastischen kommenden Spiele wie Darksiders III, Biomutant, Fade to Silence oder Wreckfest und sogar einige noch unangekündigte Titel" werden auf der Gamescom 2018 in Köln und kurz danach auf der PAX West in Seattle präsentiert.