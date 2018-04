ThroughLine Games wird Forgotton Anne am 15. Mai 2018 für PS4, Xbox One und PC veröffentlichen. Das Indie-Adventure-Jump'n'Run wird über Square Enix Collective veröffentlicht und macht mit einem hinreißenden Artstyle auf sich aufmerksam. Und der Soundtrack wurde vom Staatlichen Dänischen Philharmonieorchester eingespielt. Schaut euch den frischen Trailer an.