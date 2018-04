Rainbow Six: Siege schafft einen großen Meilenstein und hat seit dem Launch 2015 mittlerweile 30 Millionen Spieler begeistert. Das hat Ubisoft bestätigt. Im August 2017 lag die Marke bei 20 Millionen Spielern - es ist also sichtbar, dass das Interesse eher nicht abflacht, was auch an den eSports-Anstrengungen rund um den Team-Shooter liegen dürfte.