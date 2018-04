Billy "King of Kong" Mitchell verliert alle Weltrekorde in Twin Galaxies

Der bisher berühmte Videospiel-Highscorer Billy "King of Kong" Mitchell verliert alle Weltrekorde, die in Highscorer-Institution Twin Galaxies dokumentiert sind, nachdem dort im August 2017 offiziell eine Beschwerde eingereicht wurde. Mitchell hielt bisher bei Twin Galaxies mehrere Weltrekorde, die nun alle gelöscht wurden. Mitchell ist zudem von künftigen Einreichungen ausgeschlossen, für immer. Der Grund: Nach langen Untersuchungen gilt es als bewiesen, dass einige der Rekorde sicher mit Hilfe von Emulatoren gefälscht waren. Nun gilt offiziell Steve Wiebe als Spieler, der zuerst eine Million Punkte am Donkey Kong-Automaten schaffte.