Rumor: Spider-Man to get Avengers: Infinity War tie-in suit

Sehr bald kommt Avengers: Infinity War weltweit in die Kinos - und im Film sehen wir ein ganz eisernes Spinnenkostüm für Spider-Man in Aktion. Genau dieser spezielle Anzug nun könnte Gerüchten zufolge auch in Insominacs Spider-Man für PS4 eine Rolle spielen - als Vorbestellungsbonus nämlich. Ein Video mit der Ankündigung wurde kurz von Marvelous Realms gezeigt, bevor es offline genommnen wurde. Das Video zeigt angeblich, dass der "Iron Spider Suit" als Vorbestellungsbonus neben einigen anderen im "Spidey Suit Pack" erhältlich sein wird.