Die Macher von Playerunknown's Battlegrounds wollen ihr Game 20 Jahre lang unterstützen. Erfinder Brendan Greene hat genau diese Zahl in einem Interview genannt. PUBG sei auch als Plattform gedacht, für neue Spielmodi und eSports. Klingt ganz so, als ob sich die Fans es gemütlich machen können mit dem Battle Royale und was auch immer sich da in Zukunft noch entwickelt.