Jotun: Valhalla Edition mit festem April-Termin in Europa

Thunder Lotus Games hat angekündigt, dass die Jotun: Valhalla Edition am 18. April 2018 in Europa im eShop als Download für Nintendo Switch veröffentlicht wird. In Vorbereitung auf die Veröffentlichung des handgezeichneten Wikinger-Abenteuers für Switch wurden die Grafiken von Jotun für Nintendo Switch überarbeitet und das Action-Explorations-Gameplay für den Handheld-Modus der Konsole optimiert. Der Entwickler ist zuversichtlich, dass die Upgrades dazu beitragen werden, neue Spieler für das preisgekrönte Spiel zu gewinnen, das kürzlich den Meilenstein von einer Million Spielern überschritten hat. Subtiler als die verbesserte Optik, aber nicht weniger wichtig, sind die vom Entwickler implementierten Gameplay-Optimierungen, die ein nahtloses Erlebnis im Handheld-Modus der Switch ermöglichen.