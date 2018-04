Puma x Sonic RS-0 - exklusive Bildergalerie zum Gaming-Sneaker

Wir haben uns gerade auf dem Launchevent in Berlin den heute enthüllten Puma x Sonic RS-0 angeschaut - und den Sneaker dank Kontakten ganz hoch ins Sega-Reich auch mal aus der Präsentationsbox nehmen dürfen für ein paar anständige Fotos. Bitte sehr, here you go. Der Schuh ist noch ein (allerdings sehr finaler) Prototyp, einer von sehr wenigen, die aktuell existieren. Eine Massenproduktion des Turnschuhs ist nicht geplant. Wir haben aber davon gehört, dass es ein paar Tausend Paare weltweit geben soll, die in verschiedenen Outlets und über unterschiedliche Kanäle verkauft und vermutlich teils auch verschenkt werden. Dürfte in jedem Fall nicht einfach sein, an ein Paar ranzukommen. Preise für den Schuh wurden noch nicht genannt.

