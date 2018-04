Ex-Playstation-Boss House sieht noch langes Leben für PS4

Ex-Playstation-Boss Andrew House sieht noch ein langes Leben für PS4 in den kommenden Jahren. Das sagte er als Kommentar auf die Nachfrage zu Spekulationen rund um eine mögliche Existenz der Playstation 5 in einem You can watch the interview on Interview im Rahmen der GamesBeat Conference. Zur den Gerüchten rund um die PS5 bezog House keine Stellung, sagte aber, dass er längere Produktlebenszyklen für Konsolen weltweit für wahrscheinlich hält in den kommenden Jahren. Produkte wie die PS4 Pro oder die Xbox One X würden genau dazu beitragen.