In den letzten Jahren sind so einige MOBAs und MMORPGs auf die Konsolen gekommen, zumindest in der einen oder anderen Form. Spiele wie Destiny 2 und The Division folgen in ihrer Struktur einem sehr bekannten MOBA-Pfad. Leider ist nicht jede Spielefirma bestrebt, ihre Titel auf die Konsolen zu bringen. Wie Blizzard nun gegenüber Dual Shockers bestätigte, gibt es keine Pläne für Konsolenversion von World of Warcraft oder Hearthstone: Heroes of Warcraft. Das haben World of Warcraft-Produzent Daniel Stahl und Hearthstone-Lead Hero Designer Matt Villers unisono untermauert. Die Games seien für PC entwickelt, es müsste zu viele verschiedene Änderungen geben, um beide Titel zu einem Konsolenspiel zu machen.