Jake Gyllenhaal wird nicht der neue Batman, nachdem Ben Affleck die Rolle des Dunklen Ritters nicht mehr spielen mag. Das hat der US-Schauspieler in einem Interview bestätigt. Also muss Regisseur Matt Reeves weiter nach einem neuen Batman-Darsteller suchen. Bewerbungen könnt ihr an folgende Adresse... nein, quatsch natürlich... aber wer sollte den der neue Batman werden, so in eurer Welt?