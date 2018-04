Gerücht: Kingdom Hearts III erscheint im November 2018

Ein heißes Gerücht besagt, dass Kingdom Hearts III am 1. November 2018 für PS4 und Xbox One erscheint. Dieser Termin jedenfalls steht auf der Website des US-Händlers Target. Der Tag ist ein Donnerstag, ein Wochentag, an dem in den USA traditionsgemäß viele Games veröffentlicht werden. Könnte also stimmen, zumal der klassische Platzhalter auf solchen Webseiten stets der 31. Dezember ist, wenn das Datum noch nicht bekannt ist.