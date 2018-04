Gerücht: Ikaruga soll für Nintendo Switch starten

Einem feinen Gerücht zufolge soll der Shooter Ikaruga bald auch für Nintendo Switch starten. Aktuell ist das Game für PC und Xbox One am Start, Gerüchte um einen PS4-Fassung machten schon länger die Runde. Nun teaserte Entwickler Treasure selbst die Nummer mit der Switch via Twitter. Eine schlauer Fuchs im Resetera-Forum hat zudem angemerkt, dass man als Reflektion Poster von Radiant Silvergun und Gun Star Heroes sehen kann. Vielleicht kommen die ja auch für die Switch... wer weiß?