Capybara will Below wirklich 2018 veröffentlichen

Capybara Games will Below 2018 veröffentlichen. Das hat Producer Dan John Cox im Interview mit Gamereactor untermauert. "Auf jeden Fall. In diesem Jahr starten wir. 2018 wird es. Wir haben uns damit zurückgehalten, irgendwelche Daten oder irgendetwas Wichtiges zu nennen, so dass uns die Leute diesmal glauben werden, wenn wir es tun. Aber auch in diesem Jahr bleiben wir dabei, denn wir wollen sicherstellen, dass wir, wenn wir unseren Releasetermin bekannt geben, gut und bereit sind, hundertprozentig sicher zu sein, dass wir auch an dem Tag landen werden."

Das Indie-Adventure ist mittlerweile seit knapp fünf Jahren in Arbeit. Dan John Cox sagte dazu: "Unsere Programmierer haben eine erstaunliche Arbeit geleistet, die dafür sorgt, dass sich alles üppig anfühlt und gut läuft. Wir sind auf 4K auf Xbox One X und 60 Frames pro Sekunde, weil diese Jungs so großartige Arbeit leisten, die sicherstellt, dass alles wirklich gut funktioniert und es beeindruckend rüberkommt, obwohl es so minimal ist."

