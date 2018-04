Play-Asia beschuldigt Games-Medien "puritanisches Klima" zu erzeugen

Spiele mit einem offensichtlichen Sex-Thema sind in Asien ziemlich verbreitet, aber nicht so sehr in der westlichen Welt. Hier beschließen manche Distributoren einfach, diese Spiele nicht zu veröffentlichen. Dazu gehören auch größere Titel wie Dead or Alive Xtreme 3, die sogar eine englische Übersetzung in der asiatischen Version enthielten, aber trotzdem nicht in Europa oder den USA veröffentlicht wurden.

Diesen Umstand hat nun Play-Asia, einer der größten Händler, die weltweit mit asiatischen Games handeln, genutzt und beschuldigt aktuell die Games-Medien via Twitter , ein "puritanisches Klima" zu erzeugen. Die Shopbesitzer behaupten, dass die Medien Schuld daran sind, dass Spiele mit sexuell eindeutigen Inhalten in großen Teilen der Welt schwer zu bekommen sind und es ein generell schlechtes Klima rund um diese Games gebe. Dead or Alive Xtreme 3 war übrigens ein großer Hit für Play-Asia, da viele Spieler, wahrscheinlich aus Protest, das Spiel dann bei diesem Händler gekauft haben. Entwickler Koei Tecmo hatte bereits 2015 kommentiert, dass sie das Spiel bewusst nicht im Westen veröffentlicht haben.

Was denkt ihr dazu?