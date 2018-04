EA bestätigt den Termin für die E3-Pressekonferenz im Jahr 2018. Das Event startet am 9. Juni um 20 Uhr deutscher Zeit und es wird bei uns einen Livestream geben natürlich. Was dürfen wir auf der Show erwarten? Spekulationen ranken sich um die Star Wars-Projekte, neues von Anthem, Battlefield V, FIFA 19 und sicher einem Stapel AAA-Indiegames. Was sind eure Tipps?