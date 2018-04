Maya ist die erste Heldin für Overkill's The Walking Dead

Starbreeze, Skybound Entertainment und 505 Games haben den nächsten kinoreifen Charakter-Trailer zu Overkill's The Walking Dead veröffentlicht. In diesem Video wird Maya, der zweite von vier spielbaren Helden des Spiels, enthüllt. Wie Aidan hat sich auch Maya durch das Ende der Welt verändert, seitdem nur diejenigen eine Chance aufs Überleben haben, die bereit sind, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu kämpfen, um die ständigen Bedrohungen durch Lebende und Tote zu überstehen.

Overkill's The Walking Dead ist ein missionsbasiertes, Koop-Multiplayer-Actionspiel und spielt in einem post-apokalyptischen Washington - inspiriert von der Gefahr, Action und dem Grauen in Robert Kirkmans originalen Graphic Novels. Die Spieler müssen sich zusammenschließen und entweder unauffällig oder mit brachialer Gewalt eine Vielzahl von Missionen und Überfällen bestehen, sich Vorräte sichern und ihr Heim verteidigen. Alle spielbaren Charaktere haben eigene Spezialfähigkeiten, Talentbäume, Aufgaben im Trupp, Spielstile und Hintergrundgeschichten - man kann sich mit dem schlagkräftigen Aidan durch die Horden von Walkern kämpfen oder mit Maya, einer ehemaligen Chirurgin, seine Freunde am Leben erhalten. Das Game soll im Herbst für das PS4, Xbox One und PC erscheinen.