Far Cry 5 verkauft schneller als Assassin's Creed Origins via Steam

Far Cry 5 ist eine ziemlich amtliche Erfolgsstory für Ubisoft. Das Actiongame verkaufte sich nun sogar schneller als Assassin's Creed Origins via Steam - und letzteres war ein Riesenhit damals für Ubisoft und verkauft sich weiterhin gut. Aber Far Cry 5 kann es besser: Seit der Veröffentlichung vor zwei Wochen sind den Daten von Steamspy zufolge 741,547 Einheiten der PC-Version via Steam verkauft worden. Assassin's Creed Origins brauchte für eine annähernd identische Zahl fünf Monate. Beeindruckende Zahlen für die Franzosen.