Mega Man X Legacy Collection erscheint im Juli 2018

Mega Man X Legacy Collection erscheint am 24. Juli 2018 für PC, Playstation 4, Nintendo Switch und Xbox One. Das hat Capcom bestätigt. In der Sammlung sind Mega Man X 1-4 enthalten, während in der Mega Man X Legacy Collection 2 die letzen vier Games der Serie zusammengefasst werden. Fans kriegen Museum-Features, Playlisten zum Anhören des Soundtracks, Grafikfilter-Optionen und eine X-Challenge als Modus, in dem vier gleichzeitig gegen zwei Bosse kämpfen müssen.